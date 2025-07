Els Bombers confien estabilitzar l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Lleida) durant aquesta nit

Afirmen que té un comportament "extremadament violent"

LLEIDA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat preveuen estabilitzar l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Lleida) al llarg d'aquesta nit, amb l'objectiu de perimetrar la zona i que no hi hagi reproduccions per a aquest dimecres, ja que també s'esperen temperatures altes.

Ho ha dit en declaracions en Tv3 recollides per Europa Press el cap del cos a Lleida, David Borrell, junt amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, tots dos situats en el centre de control de Guissona (Lleida) per coordinar l'operatiu.

Borrell ha afirmat que l'incendi --que ha cremat ja 5.000 hectàrees-- té un comportament "extremadament violent", ja que ha arribat a generar una columna de fum i cendra que ha assolit els 19 quilòmetres d'altura, una de les més altes de les quals es té constància, ha dit.

A més, el vent ha arribat a 125 km/h amb velocitats i direccions molt "erràtiques", la qual cosa ha complicat les tasques d'extinció arribant a posar en perill els equips de bombers que treballen en el terreny amb 42 dotacions terrestres.

"Ara mateix treballem per fer una bona valoració de totes les edificacions que tenim dins del perímetre que han resultat afectades", ha dit.

FINQUES AFECTADES

Els bombers també informen que hi ha finques afectades a Guardiola i a Renant, i afegeixen que la pluja ha ajudat a evitar que l'incendi vagi a més.

D'altra banda, afirmen que "aviat" estarà tot envoltat de línies d'aigua, i els mitjans aeris s'han retirat perquè comença a fer-se de nit.

NÚRIA PARLON

Per la seva banda, Parlon ha posat en valor la "bona resposta" de la població quan han rebut les alertes en els seus mòbils i seguir les indicacions per confinar-se.

A més, ha destacat la col·laboració de tractors i camperols per evitar la propagació del foc.

INCENDIS SIMULTANIS

Simultàniament, hi ha actiu un altre incendi a Sanaüja (Lleida), que s'ha reavifat aquesta tarda per culpa del vent de tempesta que hi ha a la zona i que crema 40 hectàrees.

Tots dos incendis han obligat a Protecció Civil a enviar una alerta al mòbil a la població dels municipis d'Agramunt, Cabanabona, Vilanova de l'Aguda, Artesa de Segre, Ponts, Oliola, Guissona, Sanaüja, Torrefeta i Florejacs.