Els Bombers comencen a retirar el bus accidentat a la C-32 amb l'ajuda de grues de gran tonatge

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han començat aquest dimarts cap a les 14 hores les tasques per retirar l'autobús accidentat a la carretera C-32 entre Pineda de Mar i Tordera (Barcelona), per a la qual cosa faran servir grues de gran tonatge.

En un missatge a X, recollit per Europa Press, han explicat que l'autobús està en una posició elevada d'uns 45 graus.

Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha afegit que la carretera continua tallada en sentit nord i que es fan desviaments per la sortida 122 a Calella (Barcelona), on hi ha 2 quilòmetres de retencions i 7,5 a l'N-II.