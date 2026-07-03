Els Bombers se centren en el flanc esquerre de l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
GIRONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat centren els seus esforços aquest divendres al migdia en el flanc esquerre de l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona) perquè no s'obri, per la qual cosa han augmentat les dotacions fins a les 35 terrestres i 10 aèries.
Les tasques d'extinció de l'incendi, declarat cap a les 9, es compliquen pel fort vent perquè provoquen focus secundaris, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
S'acosta a la zona de les Gavarres, per la qual cosa els efectius han sol·licitat els hidroavions tipus Foca per descarregar més aigua i estabilitzar el focus.