Els Bombers centren esforços en els incendis de Pla de Manlleu (Tarragona) i Navarcles (Barcelona)

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
Els Bombers de la Generalitat centren els seus esforços aquest dimecres a la tarda en els incendis declarats al Pla de Manlleu (Tarragona) i a Navarcles (Barcelona), dos focus simultanis que segueixen actius després d'aconseguir estabilitzar el de Gavà (Barcelona).
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i el cap dels Bombers, David Borrell, han declarat des de Bellaterra (Barcelona) que el de Gavà (Barcelona) ja està estabilitzat, i esperen fer el mateix abans de la nit amb el de Sentmenat (Barcelona), que manté un confinament parcial de zones properes.
La simultaneïtat ha obligat a activar uns 200 vehicles, 20 mitjans aeris i més de 600 efectius dels bombers, en una situació "complicada", segons Parlon, per les altes temperatures i la baixa humitat a Catalunya aquest dimecres.
NAVARCLES I PLA DE MANLLEU
Sobre l'incendi de Navarcles, Parlon ha explicat que està donant molt treball perquè ha provocat molt fum després de cremar-se una planta de reciclatge.
Ha obligat també a confinar a 9.000 persones de Sallent i de la zona oest del municipi d'Artés, i serà dins d'unes dues hores quan els responsables d'Interior puguin explicar si avança cap a l'estabilització o no.
Quant al de Pla de Manlleu, hi ha aproximadament 1.615 persones confinades de diversos municipis propers, encara que la consellera ha apuntat que "a priori" té una evolució i un pronòstic que pot ser favorable.
ALTES TEMPERATURES
"Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen els rècords històrics, per la qual cosa hem de demanar un cop més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania", ha afirmat Parlon.
David Borrell ha explicat que els incendis cada vegada comencen abans durant el dia, la qual cosa pot generar situacions de simultaneïtat com aquesta.
Ha dit que "queda molta nit i dia per davant" i que tots dos incendis han afectat a una superfície aproximada d'un centenar d'hectàrees, però que tenen potencial per cremar fins a 1.000.