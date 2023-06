Els Bombers busquen un possible desaparegut a Ullastrell (Barcelona) després de les pluges

Els indicis relacionen la hipotètica desaparició amb el mort de dimecres



BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat preparen aquest dijous al matí el dispositiu de recerca d'un possible desaparegut a Ullastrell (Barcelona) després de les pluges.

Segons han informat a Europa Press, tenen indicis que hi pot haver una segona persona desapareguda relacionada amb la troballa d'un cadàver dins un cotxe aquest dimecres a la tarda.

Han fet una reunió a les 8 hores per determinar el nombre de dotacions que participaran en la recerca i han recordat que quatre dotacions van treballar dimecres fins a la matinada per desmuntar el sostre del cotxe on es trobava el cos del mort i revisar la zona.

El vehicle estava situat a Can Font, dins una riera seca, i l'Ajuntament va habilitar espais per facilitar assistència psicològica als familiars i amics del mort.

Els Mossos d'Esquadra han explicat aquest dijous a Europa Press que tenen constància d'indicis que apunten a una segona persona desapareguda i que la investigació està sota secret d'actuacions.