Els Bombers busquen un home de 79 anys desaparegut a Cervelló

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat estan buscant aquest dilluns al matí un home de 79 anys a Cervelló (Barcelona) que va sortir a caminar diumenge i encara no ha tornat al seu domicili, apunten en un missatge a X.
El dispositiu de recerca, que va començar diumenge cap a les 22.00 hores, compta amb 15 dotacions, entre les quals hi ha la unitat canina, el personal del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i drons de la unitat de Mitjans Aeris.
A més a més, també hi participen els Mossos d'Esquadra i la policia local del municipi.
Fonts dels Bombers han explicat a Europa Press que es tracta d'un home que pateix Alzheimer i se'l busca en zona urbana, però també en una part boscosa del municipi.
Els cossos d'emergències estan pentinant un possible recorregut que l'home feia "habitualment" des del seu domicili fins a una zona d'horts.