Els Bombers busquen a dues persones desaparegudes a Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat busquen a dues persones que poden estar desaparegudes a Sant Quintí de Mediona (Barcelona) després de rebre informacions sobre un vehicle arrossegat per l'aigua, a conseqüència de les pluges d'aquest diumenge.
El cap de guàrdia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, ha explicat aquest diumenge en declaracions a la premsa que el cos té informació d'un vehicle, amb dues persones en el seu interior, arrossegat per l'aigua: "Estem fent un desplegament important de recerca d'aquestes dues persones".
Ha dit que el vehicle ha estat localitzat sense passatgers, per la qual cosa s'està buscant a aquestes dues persones: "Pot haver-hi indicis importants que hi havia dues persones, que és justament l'escenari que volíem evitar".
López també ha puntualitzat que Bombers porta més de 300 serveis durant tot l'episodi de pluges, la majoria concentrats a l'áera metropolitana nord i sud, sobretot inundacions i arbres caiguts.
Ha demanat evitar apropar-se a rieres i torrents perquè les crescudes "poden ser molt importants".