Publicat 10/10/2025 21:47

Els Bombers busquen una bolataire que s'ha perdut a Girona

Archivo - Arxivo - Vehicle de Bombers de la Generalitat.
BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

GIRONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat treballa des d'aquest divendres en la recerca d'una dona que s'ha perdut buscant bolets a la zona dels Àngels, en el Massís dels Gavarres, prop de Girona.

En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, han detallat que ha anat a buscar bolets amb la seva parella, i que han activat 14 dotacions del cos per a la recerca, entre les quals un equip amb drons.

Aquesta tarda, a Odèn (Lleida), els Bombers han trobat un altre home de 33 anys en bon estat perdut a la zona de Coll de Jou.

Contador