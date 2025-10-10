Els Bombers busquen una bolataire que s'ha perdut a Girona

GIRONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Bombers de la Generalitat treballa des d'aquest divendres en la recerca d'una dona que s'ha perdut buscant bolets a la zona dels Àngels, en el Massís dels Gavarres, prop de Girona.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, han detallat que ha anat a buscar bolets amb la seva parella, i que han activat 14 dotacions del cos per a la recerca, entre les quals un equip amb drons.
Aquesta tarda, a Odèn (Lleida), els Bombers han trobat un altre home de 33 anys en bon estat perdut a la zona de Coll de Jou.