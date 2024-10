Els Bombers de Barcelona treballen en l'incendi d'un transformador a la Diagonal

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de Barcelona treballen aquest dimecres al matí en l'incendi d'un transformador subterrani a l'avinguda Diagonal amb el carrer Balmes, segons han explicat fonts municipals a Europa Press.

El foc ha generat "molt fum", per la qual cosa s'han activat dotacions dels serveis d'emergències, de la Guàrdia Urbana i de la companyia elèctrica.

Les mateixes fonts han informat que no consten desallotjats, i que la via està tallada per les tasques dels equips d'emergència.