Els Bombers de Barcelona preveuen que la flamarada de Sants s'autoextingeixi "en les pròximes hores"

BOMBERS DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap d'intervenció dels Bombers de Barcelona, Albert Ventosa, ha afirmat aquest dijous que es preveu que la flamarada de la plaça de Sants sorgida en la deflagració d'una fuita de gas aquest dimecres s'autoextingeixi "en les pròximes hores" quan es pugui obturar la fuita.
"L'estratègia que s'ha seguit fins ara ha estat no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hauria estat molt superior que no deixar-lo cremar de manera controlada com s'ha fet", ha dit Ventosa en una atenció davant els mitjans a la plaça de Sants juntament amb els tinents d'alcaldia Albert Batlle i Raquel Gil.
Batlle, per la seva banda, ha expressat que els 8 ferits (2 greus i 2 menys greus traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i 1 menys greu i 3 lleus traslladats a l'Hospital Clínic) evolucionen "positivament".