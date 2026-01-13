Els Bombers de Barcelona extingeixen un incendi en un assentament a Montjuïc sense ferits

BOMBERS DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona han extingit aquest dimarts al matí un incendi en un assentament on dormien diverses persones sense llar, situat entre el passeig de l'Exposició i el carrer Nou de la Rambla, en el qual no hi ha hagut ferits.
Segons han informat fonts municipals a Europa Press, una de les fogueres de l'incendi s'ha descontrolat i ha originat una columna de fum que s'ha pogut veure des de diferents punts de la ciutat.
Un cop alertats, els Bombers de Barcelona s'hi han desplaçat amb 4 dotacions i han extingit l'incendi sense lamentar ferits.