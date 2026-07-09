Els Bombers de Barcelona acompanyen 66 desallotjats per l'esvoranc del Putxet a recollir les seves pertinences

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona han acompanyat aquest dijous 66 desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet a casa per recollir les seves pertinences, ja que no hi podran tornar almenys fins dissabte.
En un comunicat aquest dijous, l'Ajuntament també explica que manté el dispositiu d'atenció al centre cívic Vil·la Florida i que l'amplien amb els serveis de Barcelona Activa per "avaluar i atendre" les necessitats dels establiments afectats.
El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) va atendre dimecres 17 persones amb dubtes i consultes sobre com procedir amb les assegurances o la propietat, i en la segona nit no es va activar cap recurs d'allotjament d'emergència.