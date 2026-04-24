Els Bombers aturen la fuita de metanol a l'empresa de Montmeló (Barcelona)

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han aconseguit aturar la fuita de metanol a l'empresa de producció de biodiesel de Montmeló (Barcelona) i afirmen que la situació "comença a normalitzar-se", segons informen en una anotació en 'X', recollida per Europa Press.
Han activat 11 dotacions per treballar en la fuita, que s'ha produït aquest divendres a la nit; assenyalen que no consten persones ferides i que, després de refrigerar el producte, han fet les medicions a l'exterior i "la major part s'ha dissolt".
Els bombers assenyalen que el personal de l'empresa està en "zona controlada" i Protecció Civil, per la seva banda, recorda que, tot i que no consten ferits, es demana als veïns que si noten molèsties que es confinin de forma preventiva.