Els Bombers aturen la fuita d'argó d'un vagó de tren de mercaderies a la Llagosta (Barcelona)

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha donat per finalitzada la prealerta del Transcat per una fuita d'argó líquid a la càrrega del contenidor d'un vagó de tren que transportava mercaderies perilloses a la Llagosta (Barcelona), i que els Bombers de la Generalitat, juntament amb tècnics de l'empresa, han aconseguit aturar aquest dijous cap a les 12 hores.
En total, s'han activat 6 dotacions que han fet un control dels accessos, l'avís del qual s'ha donat aquest dijous a les 7.12 hores, han informat els Bombers en una anotació a X recollida per Europa Press.
La incidència no ha provocat cap ferit.