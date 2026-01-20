Els Bombers atenen un centenar d'avisos pel temporal de pluja aquesta matinada

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han atès un total de 98 avisos pel temporal de pluja entre les 22 hores d'aquest dilluns i les 7 hores d'aquest dimarts.
En total, els avisos acumulats des d'aquest dilluns a primera són de 557, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Per regions d'emergència, la regió metropolitana nord i la de Girona han agrupat la majoria dels avisos, amb 162 i 108 respectivament, encara que també destaca Lleida, amb 99 avisos.