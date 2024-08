Els Bombers atenen 94 avisos per l'episodi de fortes pluges a Catalunya

Protecció Civil activa el pla Inuncat



Els Bombers de Catalunya han atès aquest divendres, des de les 19.05 hores, 94 avisos relacionats amb l'episodi de fortes pluges a Catalunya, concretament a les zones del litoral i prelitoral central, Catalunya Central, Alt Urgell i Penedès.

La majoria dels avisos rebuts (135) s'han concentrat en dos municipis de la província de Barcelona, Sant Pere de Torelló (31) i Sabadell (14), han informat els Bombers aquest divendres a través del seu compte de X.

També han precisat el nombre d'avisos per regions d'emergència: Lleida (8), Centre (49), Girona (7), Nord (48), Sud (22) i Tarragona (1).

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que va pronosticar l'episodi avisant de la possibilitat de pedra d'un diàmetre inferior a 2 centímetres i fortes ratxes de vent, ha informat a través de X de les "intensitats fortes de precipitació en 30 minuts".

RATXES DE VENT I PEDREGADES

El Meteocat ha destacat registres com els Castellbisbal (Barcelona) amb 32,6 mil·límetres en 30 minuts, Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) amb 31,8, Massoteres (Lleida) amb 28,6 i Vallirana (Barcelona), amb 27,4.

Davant de la previsió del Meteocat, Protecció Civil va activar el pla Inuncat amb alertes per les pluges acompanyades de tempesta, aparell elèctric i fortes ratxes de vent, així com ha demanat precaució a través d'un missatge en X on alertava de calamarsades en "molts punts" d'Osona (Barcelona).