Els Bombers atenen 68 avisos per vent fins a les 7 hores d'aquest dimecres

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han atès un total de 68 avisos per vent fins a les 7 hores d'aquest dimecres, informen en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Per zones, destaca la metropolitana nord (33), seguit de la metropolitana sud (22), Tarragona (8), la del centre de Catalunya (2) i les de Girona, Terres de l'Ebre i Lleida (1).
Protecció Civil, per la seva banda, ha informat que fins a les 6 hores el telèfon d'emergències 112 ha rebut 99 trucades pel fort vent, sent les comarques amb més trucades el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental (Barcelona).