Els Bombers atenen 601 avisos per les pluges a Catalunya aquest dilluns

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han atès aquest dilluns entre les 6.00 i les 17.30 hores un total de 601 avisos per les fortes pluges a Catalunya, 44 per salvaments de persones, ha informat el cos d'emergències en un missatge a X recollit per Europa Press.
La majoria dels avisos s'han rebut des de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord (458), seguida de la Sud (76), la de Girona (49), la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre (7 cadascuna) i Tarragona (4).
Per la seva banda, el telèfon d'Emergències 112 ha rebut fins a les 17 hores un total de 1.652 trucades relacionades amb la pluja, la majoria des de Barcelona, Granollers i Canovelles (Barcelona).