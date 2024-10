Els Bombers atenen 40 avisos a les Terres de l'Ebre (Tarragona) per la dana

TARRAGONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han atès 40 serveis des de les 11.00 hores d'aquest dijous per afectacions relacionades amb la dana a les Terres de l'Ebre (Tarragona), segons han informat fonts del cos a Europa Press.

La majoria d'aquests serveis, "ara com ara tots menors", han estat per inundacions a baixos particulars i per arbres caiguts a causa de les fortes pluges, sense que s'hagi detectat cap afectació important.

Els tres més rellevants s'han produït a Tortosa (Tarragona), on la dana ha foradat el sostre d'una escola, i a Bot (Tarragona), on un mur situat al carrer Verge de la Fontcalda ha cedit a causa de les pluges.

A l'Ampolla (Tarragona), uns bombers han assistit una persona que havia quedat atrapada a l'interior d'un cotxe que s'estava negant al barranc de Sant Pere.

Finalment la persona ha pogut sortir pel seu propi compte del vehicle, tot i que els bombers l'han ajudat en l'últim tram, i el cotxe ha quedat estabilitzat al barranc per evitar que el corrent l'arrossegui.

Tot i que ara com ara no s'ha produït cap afectació rellevant, els Bombers de la Generalitat asseguren que estan "atents" a l'evolució de la dana al sud de Tarragona i que han mobilitzat reforços per si calguessin.