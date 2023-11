BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de Barcelona han apagat aquest dijous al matí un incendi en un pis del carrer Salvadors del barri del Raval que no ha deixat ferits.

Fonts municipals consultades per Europa Press han indicat que no hi havia ningú dins el pis quan s'ha originat l'incendi, en una quarta planta.

Uns minuts abans de les 10 hores s'han retirat les sis dotacions dels Bombers de Barcelona que han anat a apagar el foc.