Els Bombers apaguen un foc als baixos d'un tren sense passatgers a Tarragona

TARRAGONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest dilluns cap a les 10.30 hores un foc registrat als baixos d'un tren que anava buit i arribava a l'estació de Tarragona per la via 10, informen fonts del cos a Europa Press.
En total, s'han mobilitzat tres dotacions per extingir el foc que no ha estat greu, segons apunten les mateixes fonts, i que s'ha generat per un problema amb el cablejat elèctric.
S'han hagut de suprimir quatre trens de Mitja Distància --dos dels quals amb un pla de transport alternatiu per carretera-- i les demores entre Tarragona i Salou-Port Aventura poden superar els 30 minuts, segons explica Adif a Europa Press.