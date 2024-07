Els Bombers alliberen el conductor d'un vehicle accidentat a la C-32 a Castelldefels

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han excarcerat el conductor d'un vehicle que ha bolcat en un accident aquest dimarts a la C-32 a Castelldefels (Barcelona), informen en una anotació a través de la xarxa social X, recollida per Europa Press.

Hi han treballat tres dotacions dels Bombers i el telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís a les 12.09 hores.

Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que hi ha dos carrils tallats a Castelldefels en sentit Tarragona com a conseqüència d'aquest accident, i que hi ha prop d'un quilòmetre de retencions en sentit sud.