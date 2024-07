Els Bombers alliberen el conductor d'un camió accidentat a l'AP-7

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han excarcerat el conductor d'un camió que havia quedat atrapat dins el vehicle després d'un accident amb altres camions implicats a l'autopista AP-7 a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en sentit Girona.

Fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han explicat a Europa Press aquest dimecres que el conductor ha resultat ferit menys greu i que ha estat traslladat fins a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).

A més a més, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha detallat en un missatge a X, recollit per Europa Press, que hi ha hagut retencions de fins a 11 quilòmetres des del Papiol (Barcelona), tot i que a les 12.12 hores hi ha 2,5 quilòmetres de cues.