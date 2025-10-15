Els Bombers alerten que la fuita de gas a l'Hospitalet de Llobregat continua "absolutament activa"

Afirmen que "possiblement" alguns veïns no podran dormir a casa aquest dimecres a la nit
BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han alertat que l'emergència per la fuita de gas que ha obligat a evacuar diversos blocs de pisos i una escola a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) aquest dimecres i en la qual treballen des del migdia continua "absolutament activa".
Ho ha dit el cap de guàrdia dels Bombers de la Generalitat, Enric Pous, en unes declaracions als mitjans, i ha afirmat que "possiblement" alguns veïns no podran dormir a casa aquesta nit.
Pous ha explicat que la companyia de gas no ha pogut tallar la fuita, originada per unes obres que han perforat una canonada i, per tant, han demanat a la companyia tallar "el subministrament de pràcticament tota la zona afectada".
"Ara mateix el que podem confirmar és que tenim molt gas a la zona dels embornals i en aparcaments subterranis", i ha avisat que es tracta d'una situació de molt perill.
També ha explicat que l'evacuació en cas de fuita no és habitual, però que no han tingut "més remei" perquè les lectures de gas han continuat pujant, tot i que ha dit que tenen controlats els punts d'ignició i veu poc probable que es produeixi una explosió.
REVISIÓ HABITATGE A HABITATGE
Ha assegurat que el "retorn a la normalitat" dels veïns serà una fase llarga perquè hauran de fer una revisió habitatge a habitatge per garantir la seguretat.
Ha afegit que en aquest moment revisen que "no quedi ningú en aquests habitatges, lògicament, i monitoritzant per saber com va la fuita, quins efectes està tenint, on puja i on no puja".