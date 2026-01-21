Els Bombers alerten d'una "possible inestabilitat" de l'AP-7 a Gelida (Barcelona) després de l'accident de tren

David Oller - Europa Press
GELIDA (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
Els Bombers de la Generalitat han alertat aquest dimecres d'una "possible inestabilitat" de l'AP-7 a Gelida (Barcelona) després de l'accident d'un tren pel despreniment d'un mur de contenció situat sota l'autopista.
Ho ha explicat el cap d'intervenció dels Bombers, Guillem Amorós, que ha assenyalat que el mur que s'ha ensorrat es recolza sobre el tren i que, per tant, caldrà "estar alerta quan es retiri aquest vagó" per saber com pot actuar el terreny.
Aquest matí, les tasques dels Bombers a la zona del sinistre s'han centrat principalment a analitzar l'evolució dels elements estructurals, principalment d'aquest mur de contenció, una tasca en la qual ha participat el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREP).
Amorós ha precisat que, com que l'AP-7 concentra un "trànsit de vehicles pesants importantíssim", han requerit al gestor de l'autopista, el Ministeri de Transports, i de la via ferroviària, Adif, que facin una avaluació conjunta per decidir si la carretera és segura o no.
Aquest dimecres es manté tancat un dels carrils de l'AP-7 a Gelida, en sentit sud/Tarragona, el que es considera que podria presentar una afectació, si bé els Bombers asseguren que "els carrils que estan oberts en aquest moment es consideren aptes per al trànsit".