Els Bombers aixecaran aquest matí l'autobús accidentat a Fogars de Montclús

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat aixecaran aquest dilluns al matí l'autobús accidentat diumenge a Fogars de Montclús (Barcelona) que s'ha saldat amb 83 ferits, 7 dels quals greus, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que és un "miracle" que no hi hagi hagut víctimes mortals i considera que hi ha hagut pocs ferits de gravetat a causa de la caiguda, que va ser per un talús de 20 metres, ha dit en les respectives entrevistes a Catalunya Ràdio i Rac1 recollides per Europa Press.
Ha expressat que no és "il·legal" que els passatgers puguin anar drets en un autobús que recorre una via interurbana tot i que ha assegurat que és una casuística que s'haurà de revisar.