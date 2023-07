Els Bombers adverteixen del risc d'incendis aquest dimarts: "Tindrem una situació molt dura"

Considera "exemplar" el comportament de la ciutadania

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha advertit de l'elevat risc d'incendis a Catalunya aquest dimarts i fins dimecres: "Avui tindrem una situació molt dura".

"Ens hem centrat molt en avui i demà i després estarem en una situació molt més normal", ha advertit en unes declaracions als periodistes a la Conselleria d'Interior.

Ha detallat que aquest dimarts cap a les 12 hores no s'ha declarat cap foc i ha augurat: "Si avui arribéssim al final del dia sense cap incendi actiu, l'episodi el superaríem de manera satisfactòria".

Borrell ha subratllat l'impacte dels episodis a l'Empordà (Girona) per les elevades temperatures i els forts vents i a la zona del Penedès-Garraf (Barcelona) per les escasses precipitacions, a més de les zones de l'interior de la costa de Tarragona i del Prepirineu de Lleida.

PLUGES PRIMAVERALS

Borrell ha qualificat de "bastant positiva" la situació d'aquest estiu a Catalunya i l'ha diferenciada de la del 2022 i de l'esperada a finals de la primavera, i ho ha atribuït a les pluges de finals de primavera que, en les seves paraules, han donat una treva als incendis.

Així mateix, ha descrit com "exemplar" el comportament de la ciutadania, la qual ha instat a continuar complint les recomanacions, i ha dit que la disponibilitat dels pantans per als bombers en cas d'incendi no serà un problema.