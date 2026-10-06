Els Bombers activen un helicòpter i amplien la recerca del menor desaparegut a Granollers (Barcelona)

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han ampliat aquest dimarts els sectors de recerca del menor de 12 anys desaparegut des de diumenge a Granollers (Barcelona) i han desplegat 40 efectius, un helicòpter i drons, segons ha informat el cos d'emergències en un missatge a X recollit per Europa Press.
La desaparició va coincidir amb l'episodi de fortes pluges a Catalunya, si bé la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha precisat en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press que no està relacionat amb l'"impacte del temporal".
Els Bombers de la Generalitat pentinen zones rurals i camins amb el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) subaqüàtic, el Grup Caní de Recerca i la Unitat de Drons, mentre que els Mossos d'Esquadra se centren en la zona urbana.
També s'ha habilitat un Centre de Coordinació Operativa (Cecor) a Granollers per coordinar la recerca, en la qual participen diversos cossos d'emergències, a més de voluntaris.
Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han demanat a la ciutadania que els ajudi a trobar el menor: "Si el veus o en tens cap informació, contacta amb el 112", han sol·licitat en una anotació a la mateixa xarxa social.
El menor mesura 1,73 metres d'alçada, és de pell bruna i constitució ampla, té el cabell curt i rinxolat i vesteix una samarreta turquesa i pantalons curts i esportius de color taronja