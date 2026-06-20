Els Bombers activen 21 dotacions per un incendi de vegetació a Querol (Tarragona)

TARRAGONA 20 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte al migdia en un incendi de vegetació a Querol (Tarragona), al que s'han desplaçat 21 dotacions, 6 d'elles aèries, informen en un missatge a 'X'.
L'avís de l'incendi ha estat a les 13.58 hores i el foc està sent empès pel vent de marinada.
Els Agents Rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és "molt alt" en un total de 74 municipis de Catalunya, principalment en zones de Ponent (Lleida), Terres de L'Ebre (Tarragona) i punts de la Catalunya Central.