Els Bombers activen 17 dotacions per un incendi de vegetació a Pedret i Marzà (Girona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
GIRONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han activat aquest dijous al matí 17 dotacions per treballar en un incendi de vegetació declarat a Pedret i Marzà (Girona) cap a les 11.15 hores.
Segons informen en una anotació a X recollida per Europa Press, 14 de les dotacions són terrestres i 3 aèries, desplegades en una zona on s'estan cremant camps de cultiu prop de la carretera IAE-17.
El foc està avançant pels camps, que estan segats però amb molt rostoll, i els canyissars estan provocant alguns focus secundaris.