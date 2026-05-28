Els Bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi forestal d'Òrrius, que encara crema combustible

ÒRRIUS (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)
Els Bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar l'incendi de vegetació declarat aquest dijous cap a les 14 hores en una nau industrial d'Òrrius (Barcelona), si bé encara hi ha activa una columna "important" pel material combustible restant a la nau, per la qual cosa es manté actiu el confinament de la urbanització.
Així ho ha explicat en unes declaracions a 3Cat recollides per Europa Press el cap d'intervenció del cos, el sotsinspector Josep Manel Escudero, que ha reconegut que ara com ara no sap si el foc s'ha originat a la nau industrial, o primer ha estat de vegetació i posteriorment hi ha saltat.
Escudero ha dit que no s'ha produït cap dany personal ni a cap edificació, i que els 16 treballadors de la indústria han pogut sortir caminant pel seu compte en estat lleu abans de la propagació del foc.
Ha explicat que l'incendi ha obligat a activar fins a 31 dotacions, 27 terrestres i 4 aèries, i ha indicat que ara com ara descarten ruixar aigua sobre el focus actiu a la indústria per evitar la contaminació d'una riera que hi ha a la zona.
Finalment, Escudero ha afirmat que l'estratègia serà monitoritzar la columna davant la previsió que es vagi reduint a mesura que el combustible vagi cremant.