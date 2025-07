Els Bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi d'una fàbrica a Rubí (Barcelona) on crema titani

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar un incendi que s'ha produït aquest dijous a les 09.55 hores en una fàbrica de Rubí (Barcelona), on 8 dotacions i un camió amb terra treballen per acabar d'extingir la primera part del titani cremat, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat fins a 11 dotacions per apagar el foc que afectava bobines de titani dins de contenidors, per la qual cosa Protecció Civil manté en prealerta el pla Radcat de manera preventiva.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no ha hagut d'atendre ningú i el foc no ha afectat la font radioactiva, que es tracta d'instrumental de "baixa perillositat".