Els bisbes catalans demanen una "resposta humanitària immediata" al desallotjament de Badalona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
La Conferència Episcopal Tarragonina ha demanat aquest dijous "una resposta humanitària immediata" davant el desallotjament de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona), i ha dit que la resposta no pot ser el silenci ni la indiferència.
En un comunicat, els bisbes catalans asseguren que la situació exigeix una anàlisi profunda de les causes que provoquen aquestes realitats, i han demanat que s'avanci en la llei del sensellarisme que "s'està tramitant amb lentitud".
Han exigit a les administracions públiques i les entitats del tercer sector obrir una taula de diàleg, amb la participació d'alguns representants dels afectats per trobar una "resposta coordinada a curt termini i una estratègia a mitjà termini".