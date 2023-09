Els bisbes catalans defensen la neutralitat després de les declaracions de la CEE sobre l'amnistia

TARRAGONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

La Conferència Episcopal Tarraconense, que reuneix els bisbes catalans, ha defensat que han de "mantenir una neutralitat edificant i respectuosa" després de les declaracions del secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Francisco César García Magán, sobre una possible amnistia als líders de el 1-O.

García Magán va dir el dijous en preguntar-se-li sobre l'amnistia que la situació no és excepcional com per aplicar "eines excepcionals".

"Atiar el partidisme o lloar una determinada posició no és ni bo ni, desgraciadament, nou", han afegit, i han defensat que només poden trencar la neutralitat quan es lesiona el dret a la dignitat de l'ésser humà.

Respecte a la resposta de García Magán, han assenyalat que "es va centrar sobretot en una valoració jurídica personal del tema que segons ell no implicava ni negar ni recolzar l'amnistia", i han recordat que el portaveu de la CEE va afegir que el president del Govern, Pedro Sánchez, encara no havia posat sobre la taula el tema.

Els bisbes catalans també han defensat que "l'Església sempre es guia per afavorir la igualtat, la cordialitat, el diàleg i el treball per fer una societat nova i bona".