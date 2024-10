Els bancs d'aliments catalans necessiten 16.000 voluntaris com a mínim per al Gran Recapte

Cobriran més de 2.200 punts de recollida d'aliments

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

Els bancs d'aliments de Catalunya necessiten un mínim de 16.000 voluntaris per cobrir més de 2.200 punts de recollida del Gran Recapte 2024 repartits pel territori català: 1.500 a Barcelona, 300 a Girona, 224 a Lleida i 200 a Tarragona.

Ho han comunicat el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, en representació dels 4 bancs catalans, i la directora del Banc dels Aliments de Barcelona, Elisabet Viladomiu, aquest dimecres en una roda de premsa a Barcelona.

La primera fase de la campanya consisteix en una crida a la societat per animar-la a apuntar-se al voluntariat del Gran Recapte i comença aquest dimecres, coincidint amb el Dia Internacional dels Aliments el 16 d'octubre i la setmana del Dia Mundial per a l'erradicació de la pobresa el 17 d'octubre.

La ciutadania es pot inscriure en el voluntariat de la 17a edició del Gran Recapte a través del web www.granrecapte.org, i també s'hi poden apuntar en grup empreses, entitats, centres escolars i altres col·lectius.

QUILÒMETRE ZERO

Fatjó-Vilas ha destacat la importància de la iniciativa per la mobilització que implica i la difusió del missatge que "la pobresa també és al nostre entorn".

Ha explicat que és una iniciativa quilòmetre zero en tots els sentits, ja que la majoria de les entitats donants d'aliments saludables són catalanes i els receptors dels ajuts viuen a Catalunya.

També ha concretat que compleixen la funció social d'ajudar amb aliments la població "més castigada": aquella en situació de pobresa cronificada, els nouvinguts sense papers i les persones amb contractes laborals precaris.

27 CADENES ALIMENTÀRIES

Viladomiu ha anunciat que el Gran Recapte se celebrarà el 22 i el 23 de novembre amb l'eslògan 'Menja't les excuses', que al·ludeix a l'objectiu de la campanya de recollir més aliments que excuses com 'ja hi vaig col·laborar l'any passat' o 'tinc pressa' per no donar.

En un context d'"alt nivell de preus" dels aliments, ha recalcat la necessitat de la iniciativa i ha agraït la participació de 27 cadenes alimentàries, a més de mercats i petits establiments.

Ha explicat que aquest any la recollida d'ajuts tornarà a tenir un format mixt, amb punts de recollida d'aliments i donacions econòmiques directes a través del web i el bizum 33596, canals que estaran oberts fins al 5 de desembre.

PREVISIÓ

"La previsió de tancament és entre un 15% i 20% inferior", ha afirmat Viladomiu tenint en compte que aquesta edició ja no compta amb el Fons d'Ajut Europeu per a les Persones Més Desfavorides (Fead) de la UE i que han constatat una reducció de la població destinatària.

També ha afirmat que estarien "contents" si superen la xifra dels 5.868.844 euros que van assolir en l'anterior edició del Gran Recapte, en la qual van participar uns 20.000 voluntaris.