Els bancs d'aliments catalans celebren la nova llei contra el malbaratament alimentari

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -

Els bancs d'aliments de Catalunya han celebrat l'aprovació de la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, que dijous va veure la llum verda al Congrés i veuen com un pas "decisiu" en la lluita contra el desaprofitament i la millora de la seguretat alimentària de milers de persones vulnerables.

El president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha declarat que l'aprovació de la llei és un "punt d'inflexió" per al sector social i alimentari, segons recull un comunicat del Banc dels Aliments d'aquest divendres.

Fatjó-Vilas ha assegurat que ara compta amb una eina legal que obliga tots els actors de la cadena alimentària a actuar amb "responsabilitat i eficiència", prioritzant l'aprofitament dels aliments.

La llei estableix una jerarquia per a la gestió d'excedents en la qual es dona "màxima prioritat" a la donació per al consum humà, per la qual cosa supermercats, distribuïdors i productors estaran obligats a donar els aliments aptes per al consum humà abans de considerar-los per a alimentació animal, compostatge o biogàs.

Per fer-ho, hauran d'arribar a acords o convenis amb entitats socials i organitzacions sense ànim de lucre, que es responsabilitzaran dels excedents; a més, es reforça la transparència en el procés mitjançant l'exigència d'un sistema de traçabilitat.