Els Amics de les Arts publiquen l'"introspectiu" 'Les paraules que triem no dir'

La banda aposta per jugar en la lliga que les "cançons perdurin"

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El grup català Els Amics de les Arts ha publicat aquest dimarts l'àlbum 'Les paraules que triem no dir' (Pistatxo Records), segona part d'un díptic amb l'anterior 'Allà on volia', editat fa un any, amb una temàtica "més introspectiva".

En una entrevista d'Europa Press, els tres components del grup, Dani Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, han explicat que en aquest àlbum hi ha "les cançons que van decidir no posar" en l'anterior, amb les situacions que es queden a dins i temàtiques més introvertides com l'amistat, la família i l'amor.

"El que dius i projectes, et defineix, però el que calles i omets, també et defineix molt", ha assegurat Barceló, i en el disc han creat una sèrie de personatges que opten pel silenci o l'omissió.

Alegret ha assenyalat que aquest to que pot semblar molt malenconiós també pot evocar silencis que són positius, com en el tema 'Sort que sou aquí', en el qual a més l'ús de sintetitzadors analògics retrotreu als anys 80, un to diferent el té la cançó 'Els desperfectes', en la qual constrasta l'energia d'una cançó de rock amb la "poca èpica" de la història que explica.

La portada de l'àlbum recorda la pel·lícula 'Tres anuncios a las afueras', amb els tres components sota un rètol, i Barceló ha remarcat que volien mostrar que encara que s'hagi optat per no parlar, "les paraules hi continuen sent".

En aquesta segona part del díptic no han tingut col·laboracions més enllà del Cor Bruckner en el tema 'Un gran cometa', com sí va passar a 'Allà on volia', i Alegret ha considerat que "aquestes històries cantades per un altre no s'entendrien de la mateixa manera".

20 ANYS DE CARRERA EL 2025

Barceló ha sostingut que és un bon moment per, entre aquests dos discos, fer balanç dels gairebé 20 anys de carrera: "On hem arribat, on som, què hem fet i ser com la porta d'entrada cap al que està per venir".

Alegret ha destacat que les cançons més escoltades del grup són variades entre tots els àlbums, com mostra el seu Top10 en la xarxa Spotify: "I això és una meravella perquè vol dir que ho estem fent bé".

Piqué ha subratllat que la banda és on vol ser: "Potser no canviaria res per por de no ser on som ara".

Barceló ha remarcat que, en un moment en què el consum és tan ràpid, la banda s'estima més jugar en la lliga que "les cançons perdurin", i Piqué ha afegit que la seva voluntat és cada dia fer-ho millor i polir els errors o tècniques que podrien haver fet millor.

De cara als 20 anys el 2025, Barceló ha descartat que hi pugui haver un disc nou, però que aquesta efemèride és "una bona oportunitat per fer territori" i celebrar-ho no només un dia sinó una sèrie de 4 o 5 concerts de manera descentralitzada a llocs on no han tocat habitualment.

El grup s'embarcarà a partir de la setmana vinent en una gira, amb les primeres parades a Madrid, Barcelona i l'Strenes de Girona, i Piqué ha afirmat que després del "bon regust de boca" de la seva experiència en el musical 'Pares normals' tenen altres projectes sobre la taula però que encara estan verdes.

Sobre l'escena de la música en català actual i de la qual van sorgir ells, Alegret ha dit que hi ha la diferència que la música en castellà s'ha situat a la cúspide a nivell mundial, per la qual cosa ha considerat que les noves bandes fan una aposta "valenta" si opten pel català, perquè també podrien optar pel castellà que dominen de la mateixa manera i té un escenari més gran.