Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet protagonitzaran una jornada del Sons del Món (Girona)

GIRONA 2 març (EUROPA PRESS) -
Les bandes catalanes Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet protagonitzaran una de les nits del Festival Sons del Món de Roses (Girona), en una jornada el 31 de juliol que s'ha batejat com 'El so d'una generació', informa aquest dilluns en un comunicat.
Els Amics de les Arts celebraran els seus 20 anys de trajectòria, Blaumut farà en el festival un dels seus últims concerts abans d'una aturada indefinida i Ramon Mirabet oferirà una actuació especial en format especial per presentar 'V'.
Aquesta jornada en la qual coincidiran tres dels representants d'un so que beu del pop, el folk i la cançó d'autor s'afegeix a altres confirmacions anunciades com Pablo Alborán (25 de juliol), Lax'n'Busto (1 d'agost), Sergio Dalma (7 d'agost) i Joan Dausà (8 d'agost).