Els Amics de les Arts publiquen '20 anys d'Amics' per Sant Jordi

Creuen que mantenir-se cantant en català durant 20 anys i viure d'això "és un miracle absolut"

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Amics de les Arts publicaran aquest dimecres el seu nou disc '20 anys d'Amics' (Pistatxo Records, 2025), un treball amb un total de 20 col·laboracions amb altres artistes, i el presenten amb motiu de la diada de Sant Jordi per celebrar les seves dues dècades de trajectòria: "És una carta d'amor al seguidor".

En una entrevista d'Europa Press, el cantant i guitarrista Joan Enric Barceló ha explicat que el disc compta amb les cançons que els seguidors coneixen, els seus "clàssics" però amb el toc personal dels col·laboradors, amb els quals han treballat conjuntament per a cadascun dels temes.

"És un regal per a nosaltres i per als seguidors perquè escoltin aquestes cançons de sempre d'una manera diferent", assenyala Barceló, que afegeix que van preguntar a cada artista quina cançó volien versionar i que van mirar de fer un vestit a mida, en les seves paraules, per a cadascun.

Un altre dels integrants, Ferran Piqué, ha assenyalat que els col·laboradors són artistes amb els quals durant aquests 20 anys han compartit camí però que no havien pogut coincidir, com seria Andrea Motis, La Pegatina i Els Pets: "Molts dels que col·laboren, sense saber-ho, estem barrejats en llistes de Spotify de la gent".

UN 'CORRIDO' MEXICÀ AMB FIGA FLAWAS

Ha destacat alguns moments del procés de fer el disc, com per exemple amb els Figa Flawas, que van proposar adaptar 'Carnaval', una cançó que els agradava des de petits, com un 'corrido' mexicà, cosa que Els Amics de les Arts no s'havien "imaginat".

També celebren l'experiència de cantar amb artistes com Roger Mas, Sergio Dalma i Santi Balmes: "És de les coses més difícils que hem fet. T'hi poses al costat i és molt fàcil, entre cometes, fer el ridícul o que la teva veu soni a poca cosa al costat de les veuasses que tenen".

El disc, en el qual han estat treballant des de l'any passat --Barceló explica que el primer correu electrònic que van enviar per proposar una col·laboració va ser a Sergio Dalma l'abril del 2024--, compta amb col·laboracions amb Sidonie, Lluís Gavaldà, Judit Neddermann o Tomeu Penya, entre d'altres.

SERGIO DALMA, SOPA DE CABRA I JOAN DAUSÀ

Amb Sergio Dalma han fet una nova versió de 'Louisiana o els camps de cotó', un tema que, segons expliquen, volien deixar "en bones mans", i amb Sopa de Cabra 'El senyal que esperaves', cançó que el grup liderat per Gerard Quintana va voler tornar a fer de zero juntament amb Els Amics de les Arts.

També han col·laborat amb Joan Dausà a 'Ciència Ficció' i assenyalen que, tot i que es coneixen des de fa anys encara no havien fet una cançó junts, i a més a més recorden que ells no solien fer col·laboracions, però que aquest disc era l'"excusa fantàstica" per treballar plegats.

Barceló destaca el valor que té complir 20 anys de carrera musical cantant en català: "Tota aquesta gent que ha vingut aquí, saben que mantenir-te cantant en català durant 20 anys de manera sostenible, vivint professionalment d'això, venent discos i entrades, és un miracle absolut".

ES PLANTEGEN UNA GIRA EL 2026

Preguntats per les noves veus que estan sorgint en el panorama musical català, han posat en valor aquesta nova fornada d'artistes i destaquen el procés creatiu amb ells: "La generació dels Figa Flawas o The Tyets ens escoltaven quan eren petits i avui dia són grups que tenen més rellevància i que ho peten".

Els Amics de les Arts actuaran el 25 de juliol en un concert al Poble Espanyol de Barcelona, amb el qual pretenen celebrar els 20 anys com una festa d'aniversari, diuen, i de cara al 2026 avancen que s'estan plantejant "fer alguna cosa gran" com una gira.