Els alumnes catalans, per sota de la mitjana de l'OCDE i estatal en matemàtiques, segons TIMSS

Un de cada quatre estudiants de Catalunya té "coneixements reduïts" en ciències

Els alumnes de 4t de Primària de Catalunya han obtingut una puntuació mitjana en matemàtiques de 489 punts i 502 en ciències en l'informe Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) del 2023, per sota de la mitjana de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), de la Unió Europea i del conjunt d'Espanya.

L'informe, facilitat aquest dimecres per la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, l'elabora l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment, i a Catalunya es van avaluar l'any passat un total de 980 alumnes de 4t de Primària procedents de 49 centres educatius.

Les dades mostren que el 55% d'estudiants catalans de 4t de Primària estan entre el nivell intermedi (37,6%) i l'alt (17,5%); un 29,9% té coneixements matemàtics bàsics (nivell baix); i, en els extrems, un 3,1% és alumnat "extraordinari" i un 11,9% no arriba al nivell baix.

En un comunicat de la Conselleria, la presidenta del Consell Superior d'Avaluació i directora general d'Innovació, Digitalització i Currículum, Mercè Andreu, ha afirmat que la puntuació obtinguda "justifica la inquietud del departament per millorar els resultats educatius", i assegura que s'ha abordat des de diferents vessants, com amb el Programa Florence.

ENTRE LES TRES CCAA AMB PITJOR RESULTAT

La mitjana de l'OCDE és de 525 punts, l'europea de 514 i l'espanyola de 498; i entre les comunitats autònomes espanyoles, les que obtenen millors resultats són Castella i Lleó (511), Astúries (520) i la Comunitat de Madrid (519) i les pitjors són Catalunya juntament amb Canàries (485) i les Illes Balears (473).

Catalunya se situa a la part baixa del total de països participants, al mateix nivell que Bèlgica (489 punts) i per sobre de França (484), i a nivell global Catalunya es troba a 25 punts del total de la UE i a 36 de la mitjana de l'OCDE; i per gènere, les dades mostren que les noies obtenen 17 punts menys que els nois en matemàtiques (481 i 498).

Les comunitats amb un nivell de rendiment molt baix inferior a la mitjana d'Espanya (9,8%) són Astúries, Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid, Navarra i Galícia, amb percentatges que oscil·len entre el 6 i el 6,7% d'alumnes en aquest nivell; i en l'altre extrem hi ha Catalunya (11,9%), les illes Canàries (12,3%) i les Balears (17,8%), les dues primeres per sota del 15% màxim "desitjable en aquest nivell".

CIÈNCIES

L'alumnat de 4t de Primària de Catalunya ha obtingut en ciències una puntuació mitjana global de 502 punts, amb el 62,1% dels estudiants en el nivell intermedi (40,2%) i alt (21,9%), mentre que un de cada quatre alumnes es troba en el nivell baix amb "coneixements reduïts sobre els fets científics".

Els estudiants catalans del nivell avançat representen el 3,9% del total i en el nivell molt baix es troba el 9,1% de l'alumnat, un percentatge sis punts percentuals inferior al màxim "desitjable" d'aquest nivell (15%).

Catalunya es troba per sota del conjunt d'Espanya en ciències (que obté 504 punts), però per sobre de Bèlgica i França (amb 488 punts tots dos), i a nivell global està a 11 punts del total de la UE (amb 513) i a 24 de la mitjana de l'OCDE (526); i per gènere, tant els nois com les noies obtenen puntuacions similars (501 i 503 punts).

En comparació amb la resta de comunitats autònomes, Catalunya forma part de les quatre que estan per sota de la mitjana de l'OCDE, del total de la UE i del conjunt d'Espanya, juntament amb les illes Canàries (499 punts), Andalusia (497) i les Illes Balears (485).

CONSCIÈNCIA MEDIAMBIENTAL

L'alumnat de 4t de Primària de Catalunya obté una puntuació mitjana global en consciència mediambiental de 517 punts, i els resultats s'han obtingut a través de les respostes dels qüestionaris de context en els quals s'han incorporat elements que mesuren "constructes no cognitius relacionats amb l'ecologisme i la sostenibilitat"

Les dades mostren que el 92,1% de l'alumnat assoleix les competències i "només" el 7,9% es troba en el nivell molt baix; i igual que en matemàtiques i ciències, el nivell intermedi és el que inclou el percentatge d'alumnat més elevat, en aquest cas, el 35,3%.