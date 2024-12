Els alumnes catalans, per sota de la mitjana de l'OCDE i estatal en matemàtiques, segons TIMSS

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

Els alumnes de 4º de Primària de Catalunya han obtingut una puntuació mitjana en matemàtiques de 489 punts en l'informe Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) del 2023, de l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment, per sota de la mitjana de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), de la Unió Europea i del conjunt d'Espanya.

Són dades facilitades aquest dimecres per la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, i mostren que el 55% d'estudiants catalans de 4º de Primària estan entre el nivell intermig (37,6%) i l'alt (17,5%); un 29,9% té coneixements matemàtics bàsics (nivell baix); i, en els extrems, un 3,1% és alumnat "extraordinari" i un 11,9% no arriba al nivell baix.

La mitjana de l'OCDE és de 525 punts, l'europea de 514 i l'espanyola de 498; i entre les comunitats autònomes espanyoles, les que obtenen millors resultats és Castella i Lleó (511), Astúries (520) i Comunitat de Madrid (519) i les pitjors són Catalunya junt amb Canàries (485) i les Illes Balears (473).