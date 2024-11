Els alumnes catalans d'ESO, per sobre de la mitjana espanyola en competència digital d'ICILS 2023

Paneque assegura que aquests resultats són els que es volen "per a la resta de competències"

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

Els alumnes catalans d'ESO han obtingut un total de 518 punts en l'estudi ICILS 2023, elaborat per l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA), que avalua la competència digital dels estudiants de 2n d'ESO, i se situen per sobre de la mitjana espanyola, que és 495.

L'estudi s'ha fet sobre un total de 35 països d'arreu del món i ha conclòs que Catalunya "és el tercer territori amb millor puntuació de tots els analitzats, només per darrere de Corea (540) i República Txeca (525)", informa la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.

Catalunya ha obtingut els mateixos punts que Dinamarca i està per sobre de la mitjana europea (493), i si es compara amb la resta d'Espanya, la puntuació dels alumnes catalans és superior a la dels de Madrid (514), Astúries (514) i Castella i Lleó (507).

VALORACIÓ DEL GOVERN

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha celebrat uns resultats que, després d'admetre que no són conseqüència de la feina dels tres primers mesos de l'executiu català, creu que són importants per reconèixer la tasca de tot el sistema educatiu i reflectir la bona qualitat dels serveis públics.

"És el que voldríem per a la resta de competències" que s'avaluen en les proves PISA, ha afegit la també consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que ha assegurat que continuaran implementat les reformes que calguin per aconseguir-ho.

DESENVOLUPAMENT DIGITAL A L'AULA

La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ho ha valorat positivament: "Els resultats d'aquest estudi ens han d'enorgullir. No obstant això, el nostre objectiu és assolir el mateix nivell en competència lectora, matemàtica i científica".

L'estudi avalua competències com la selecció de la informació, saber-ne valorar la utilitat i credibilitat, i també "la consciència dels problemes derivats de donar informació confidencial a la xarxa", entre d'altres.

Niubó considera que s'ha de revisar com es gestiona el desenvolupament digital a les aules i ha apostat per "anar més enllà de la digitalització i avançar en un pla de digitalització responsable de cara al pròxim curs escolar", sobre la qual cosa diu que ja es treballa.

"L'objectiu no és minvar aquesta competència digital però sí afavorir-ne un ús responsable, i treballar en paral·lel per potenciar altres competències que l'alumnat català ha d'assolir i reforçar", ha afegit.

DADES

Les proves ICILS a Catalunya les van fer el 2023 un total de 1.102 alumnes de 2n d'ESO procedents de 50 centres educatius de diferents titularitats --34 centres públics i 16 centres de titularitat concertada--.

Segons l'estudi, les noies mostren un rendiment en la competència digital "significativament superior" al dels nois (531 respecte a 505); hi ha un 5% menys de noies en relació amb els nois que no assoleixen la competència (8% respecte al 13%); i l'alumnat dels centres privats té una puntuació en competència digital més alta que els de la pública (542 respecte a 505).

Si s'analitza el rendiment en l'alumnat afavorit respecte al desfavorit, la diferència és de 77 punts, per sota de la mitjana de la UE (79); i l'estudi conclou que el nombre d'ordinadors a casa i l'experiència de l'alumnat en l'ús de les TIC mostra una relació positiva amb el rendiment de la competència digital.