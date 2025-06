Els alumnes catalans baixen en Català, Matemàtiques i Ciències i a l'ESO en Castellà i Anglès

BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

Els alumnes de Catalunya de 6è de primària han empitjorat les seves puntuacions respecte a l'any passat en Llengua Catalana, Matemàtiques i Ciència, Tecnologia i Enginyeria i els de 4t de l'ESO baixen en Castellà, Anglès i la competència científic-tecnològica, segons els resultats de les avaluacions de final d'etapa 2024-2025.

En unes declaracions als periodistes aquest divendres, la directora general d'Innovació, Digitalització i Currículum de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, Mercè Andreu, ha destacat que els resultats són més baixos en Matemàtiques i Ciències que en Llengües, però que cal "actuar per revertir els resultats de totes les matèries i àrees".

Les dades s'han obtingut a partir d'una avaluació censal que s'ha fet a 70.064 alumnes de 6è de primària i a 79.142 de 4t de l'ESO de centres públics i privats de Catalunya, i es té en compte que a partir dels 70 punts es considera un nivell bo d'assoliment de la competència avaluada.

Els de 6è de primària han passat en Català dels 74,7 punts del 2024 als 73,5 aquest any; en Castellà, de 73,9 a 76,5; en Anglès de 73,2 a 75,7; en Matemàtiques de 74,3 a 70,4; i en Ciència, Tecnologia i Enginyeria de 74,3 a 66,3: així, baixen en Català, Matemàtiques i Ciència, Tecnologia i Enginyeria --on fins i tot estan per sota de la barrera dels 70 punts-- i milloren en Castellà i Anglès.

A 4t de l'ESO, en Català s'ha passat dels 70,7 punts el 2024 als 75,1 del 2025; en Castellà, dels 75,9 als 74,2; en Anglès de 73,1 a 69,1; en Matemàtiques de 64,9 a 69,8; i en Ciència, Tecnologia i Enginyeria de 72,6 a 67,9: han empitjorat en Castellà, Anglès i en la competència científic-tecnològica i han millorat en Català i Matemàtiques, i en tres de les competències se situen per sota dels 70 punts.