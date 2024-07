Els alcaldes de Salou (Tarragona) i Sabadell (Barcelona) condemnen els assassinats de dues dones

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Salou (Tarragona), Pere Granados, i l'alcaldessa de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés, han condemnat aquest diumenge els assassinats de dues dones a totes dues ciutats aquest dissabte a la nit.

Granados ha expressat la seva "més absoluta condemna" davant la mort d'una dona a Salou per violència de gènere, que investiguen els Mossos d'Esquadra.

També ha traslladat el seu "més sincer condol i tot el suport" als familiars i amistats de la víctima en aquests moments, alhora que l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci a les 12 hores d'aquest dilluns.

Per la seva banda, Farrés ha catalogat l'assassinat a Sabadell d'un "fet insuportable" que no es pot permetre com a societat i ha informat que l'Ajuntament ha activat el protocol de feminicidis per donar suport a la família i que també convocarà un minut de silenci i condemna.

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte a la nit un home de 86 anys a Salou com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi a la seva parella, després de trobar una dona morta amb indicis de criminalitat a l'interior d'un pis del carrer Tortosa.