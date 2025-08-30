Els alcaldes de Betlem i Ramallah transmeten el seu agraïment a la Global Sumud Flotilla

BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Els alcaldes de Betlem i Ramallah, Maher N.Canawati i Issa Kassis, han transmès a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el seu agraïment a la Global Sumud Flotilla que sortirà aquest diumenge de Barcelona amb destinació a Gaza, segons ha revelat el propi Collboni aquest dissabte en una publicació en xarxes.
L'alcalde de Betlem ha destacat que, el de la flotilla, "no és només un acte d'humanitat, sinó de consciència i valentia" i ha agraït la iniciativa dient que cada pas els omple d'esperança.
Per la seva banda, l'alcalde de Ramallah ha qualificat de "herois" als que marxaran aquest diumenge i ha dit que està segur que això tindrà un efecte enorme a tot el món.