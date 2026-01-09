Publicat 09/01/2026 07:33

Els agricultors mantenen els talls a 5 vies de Catalunya aquest divendres

Diverses persones tallen la carretera durant una protesta, a 8 de gener de 2026, a Pontós, Girona, Catalunya (Espanya)
Els agricultors segueixen tallant un total de 5 vies a Catalunya, almenys una en cadascuna de les 4 províncies catalanes des d'aquest divendres a primera hora.

En concret, les carreteres tallades són l'AP-7 entre Borrassà i Vildemuls (Girona); l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell (Lleida) en sentit Barcelona; la C-16 entre Berga i Olvan (Barcelona) i la T-11 i l'A-27 d'accés al Port de Tarragona, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Els agricultors han iniciat les mobilitzacions aquest dijous en diferents punts del territori català per protestar contra l'acord entre la Unió Europea (UE) i Mercosur en suport als seus companys francesos, que des d'aquest dijous a primera hora han tallat l'A-9 al sud de Perpignan (França).

