Els agricultors mantenen els talls a 5 vies de Catalunya aquest divendres

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Els agricultors segueixen tallant un total de 5 vies a Catalunya, almenys una en cadascuna de les 4 províncies catalanes des d'aquest divendres a primera hora.
En concret, les carreteres tallades són l'AP-7 entre Borrassà i Vildemuls (Girona); l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell (Lleida) en sentit Barcelona; la C-16 entre Berga i Olvan (Barcelona) i la T-11 i l'A-27 d'accés al Port de Tarragona, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els agricultors han iniciat les mobilitzacions aquest dijous en diferents punts del territori català per protestar contra l'acord entre la Unió Europea (UE) i Mercosur en suport als seus companys francesos, que des d'aquest dijous a primera hora han tallat l'A-9 al sud de Perpignan (França).