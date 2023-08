Els Agents Rurals segueixen investigant les causes de l'incendi de Portbou (Girona) ja extingit

GIRONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Agents Rurals mantenen oberta la investigació per aclarir les causes de l'incendi forestal ja extingit a Portbou i Colera (Girona), que ha cremat 537 hectàrees des del divendres i s'ha extingit aquest dimarts.

Fonts del cos consultades per Europa Press aquest dimarts han explicat que, com ja van determinar a l'inici, el foc va començar per causes humanes, i ara tracten d'aclarir si va ser un accident, una negligència o un altre motiu.

Aquest mateix dimarts els Agents Rurals han tancat l'episodi de risc d'incendi a Catalunya que ha durat cinc dies, des del dijous, i durant aquest període han fet 726 actuacions de prevenció i han posat 20 denúncies, la majoria per les restriccions d'accés a parcs naturals i per inspeccions d'activitats de risc.