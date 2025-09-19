Els Agents Rurals impulsen un projecte per "acostar" la naturalesa als col·lectius vulnerables

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya ha inaugurat aquest divendres la iniciativa ApropaNatura, que té per objectiu "acostar" els beneficis de la naturalesa als col·lectius vulnerables que tenen dificultat per accedir-hi, i que s'emmarca en el programa de sensibilització i educació ambiental EduCAR, que aposta per la conscienciació mediambiental.
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat el paper del cos en la preservació del medi i la seva tasca per connectar-lo amb la ciutadania: "Un dels grans actius dels Agents Rurals és la seva capacitat de connexió amb la ciutadania, especialment amb infants i escoles", ha dit, informa el Govern en un comunicat.
Per això, ha inclòs la tasca del cos dins els objectius del departament, ja que segons ella, treballen per "atendre i minimitzar els riscos" i, sobretot, per estar al costat de la ciutadania en la seva protecció, textualment.