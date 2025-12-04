Els Agents Rurals fan servir drons amb càmeres tèrmiques per buscar senglars a l'epicentre de la PPA

Sobre el terreny hi ha uns 500 agents que continuen pentinant la zona
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)
El cos d'Agents Rurals està utilitzant drons amb càmeres tèrmiques que permeten localitzar senglars vius o morts a l'epicentre de la zona afectada per la pesta porcina africana (PPA), on també sobrevolen dispositius dels Mossos d'Esquadra i de la Unitat Militar d'Emergències (UME).
Així ho ha explicat als mitjans des del centre de comandament de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) el responsable del grup de suport aeri del cos, el sotsinspector Quico Rivera, que ha indicat que els equips de terra ja han pentinat el radi principal de sis quilòmetres, i que ara s'encarreguen de mirar de localitzar cossos d'animals a través de les quadrícules assignades.
"Els drons van molt bé perquè permeten tenir una ubicació precisa de l'animal, i en cas de trobar un exemplar mort o amb símptomes de la malaltia perquè està ferit, aleshores s'activaria el grup de suport", ha explicat Rivera, que ha afegit que en aquest cas se sacrificaria i es retiraria amb un equip específic que fa servir totes les mesures de bioseguretat corresponents.
Sobre el terreny hi ha uns 500 agents, entre l'UME, la Guàrdia Civil, els Agents Rurals, els Mossos i els Bombers de la Generalitat, a banda de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i els equips canins, amb la previsió que aquest dijous s'hi afegeixin els gossos dels Agentes Rurales de la Comunidad de Madrid.
50 EXEMPLARS MORTS
Els Agents Rurals van informar dimecres que havien trobat 50 exemplars morts, sobre els quals el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmat que la majoria són negatius en PPA, si bé Rivera ha indicat que poden haver mort per altres malalties endèmiques de la zona, com per exemple la tuberculosi.
A més a més, ha assenyalat que des de fa temps els Agents Rurals recullen cadàvers de senglars per fer un control, per la qual cosa l'única cosa que ha augmentat és el volum d'animals morts que estan trobant, també per l'increment de trucades de la ciutadania, que segons Rivera "està col·laborant".