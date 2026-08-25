Els Agents Rurals extremen precaucions per la PPA davant l'incendi a Collserola d'aquest dimarts

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals de la Generalitat han extremat precaucions contra la pesta porcina africana (PPA) davant l'incendi a Collserola d'aquest dimarts, ja que afecta a una zona considerada d'alt risc.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, informen que per prevenir la propagació del virus, han activat protocols de bioseguretat i han desplegat equips de desinfecció per als vehicles i els equips d'emergència.
Sobre les 17.30 hores, treballaven en l'incendi gairebé 40 dotacions, entre efectius dels Bombers de Barcelona i de la Generalitat, i l'Ajuntament ha decidit confinar als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana.